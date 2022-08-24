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فيديو.. صوت "غاصب ومخيف" قادم من ثقب أسود في الفضاء

Category: منوعـات

Date: 2022-08-24T05:16:45+0000
فيديو.. صوت "غاصب ومخيف" قادم من ثقب أسود في الفضاء

شفق نيوز/ نشرت وكالة "ناسا" الفضائية الأميركية، تسجيلاً لصوت قادم من "ثقب أسود" يقع على بعد 250 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ويسمع الصوت، الذي يشبه عويلا تصدره الرياح، من مركز مجموعة مجرا بيرسيوس، وقد قامت الوكالة برفعه وتعزيزه لكي يكون مسموعاً للأذن البشرية.

وقالت الوكالة في تغريدة إنه على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن حالة الفراغ في الفضاء تمنع انتقال الأصوات، لكن الغازات المحيطة بالثقب الأسود جعلت صوته مسموعا.

https://twitter.com/NASAExoplanets/status/1561442514078314496

وقال موقع Science Alert العلمي إن "العويل" الفضائي يشبه صوتا "غاضبا ومخيفا".

وأضاف الموقع أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخراج هذه الموجات الصوتية وجعلها مسموعة.

وتم استخراج الموجات الصوتية شعاعيا، أو إلى الخارج من الثقب الأسود الهائل في مركز مجموعة بيرسيوس، وتدور في اتجاه عكس عقارب الساعة.

ويقول الموقع إنه يمكن أن يكون تحويل البيانات المرئية مثل هذه إلى صوت طريقة جديدة رائعة لتجربة الظواهر الكونية تحمل قيمة علمية أيضا.

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