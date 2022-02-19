فيديو مؤثر .. رجل لبناني يسلّم أبنته الرضيعة لقوات الأمن وهو يبكي: ليس لديّ ما اطعمها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مؤلما لرجل لبناني يسلم ابنته الرضيعة لإحدى الدوريات التابعة للقوى الأمنية وهو يبكي بعد أن عجز عن إطعامها، وفق ما نقلت وسائل إعلام لبنانية.

ويظهر المقطع عددا من المواطنين تجمعوا حول الرجل في محاولة لتهدئته بعد أن فقد أعصابه وانهار على الأرض باكيا.

ووجه أحد المتجمهرين كلامه للشرطة قائلا "أعطوها للميتم"، أي دار الأيتام، لرعايتها، فيما أثارت الواقعة تعاطفا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية حادة يعايشها اللبنانيون، صنفها البنك الدولي ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار، وتفاقم الفقر ليطال 74% من السكان، بحسب "الإسكوا".