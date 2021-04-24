"فيديو مضحك".. ديك يصيح حتى آخر نفَس ويسقط مغشيا عليه

شفق نيوز/ نشرت مجلة "نيوز ويك"، الجمعة، مقطع فيديو وصفته بالمضحك لقي رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ديكًا استمر بالصياح بشكل متواصل لوقت طويل نسبيا، حتى سقط مغشيا عليه بشكل مضحك.

وبعد سقوطه، عاد الديك للنهوض مرة أخرى، كأن شيئا لم يكن.

وشارك أحد الحسابات الفيديو عبر تويتر، مرفقا إياه بتعليق يقول "مهما كنت تفعل، اذهب إلى هناك وأعطِ كل ما لديك اليوم".

https://twitter.com/HolyCow_Inc/status/1385218058583777280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1385218058583777280%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fvarieties%2F2021%2F04%2F24%2FD981D98AD8AFD98AD988-D985D8B6D8ADD983-D8AFD98AD983-D98AD8B5D98AD8AD-D8A2D8AED8B1-D986D981D98ED8B3-D988D98AD8B3D982D8B7-D985D8BAD8B4D98AD8A7-D8B9D984D98AD987