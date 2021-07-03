فيديو.. مسرحي يحتوي أطفال الأنبار بمشروع عجزت عنه المؤسسات الحكومية

شفق نيوز/ في محافظة الأنبار التي بدأت تتعافى بعد أعوام الحرب وسيطرة داعش، لم يرد الممثل المسرحي ملاذ اسماعيل الانتظار أكثر لإطلاق مشروعه الخاص.

فبعد أن تعرضت المسارح المدرسية إلى الدمار بفعل الحروب، وبسبب سوء الأوضاع المادية التي يعيشها الممثل المسرحي، اتجه إلى شراء "ستوتة" وتحويلها إلى مسرح دمى متحركة.

ويقول ملاذ اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن هذا المسرح يجول به شوارع الأنبار بهدف توعية الأطفال وتعليمهم المبادئ والآداب العامة، كما يقدم من خلال مسرحه المتنقل حفلات للأطفال مجاناً بخاصة للعوائل المتعففة.

يأمل ملاذ إسماعيل بإفتتاح مركز للطفولة يعمل على تنمية وتثقيف الطفل العراقي