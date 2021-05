فيديو مرعب.. نمر يتجول في حي سكني بأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة شرطة هيوستن بولاية تكساس، رصد نمر يتجول في أحد أحياء المدينة، الأحد، مما أثار حالة من الذعر بين الجيران والمارة.

وشوهد النمر، الذي وضع حول رقبته طوق، وهو يتجول خارج أحد المنازل، عندما واجهه شرطي كان خارج وقت الخدمة، لكنه كان يستجيب لنداءات بعض الجيران بعد مشاهدتهم القط البري الكبير.

وذكرت قناة "كيه بي آر سي" المحلية المرتبطة بشبكة "إن بي سي"، أن أحد الجيران صوَّر المواجهة بين الشرطي والنمر.

ويُظهر الفيديو الشرطي وهو يوجه مسدسا نحو النمر، بينما يتوجه الحيوان البري ببطء إليه.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx