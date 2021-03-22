فيديو "مذهل" يرصد ثوران بركان في أيسلندا

شفق نيوز/ التقطت طائرة بدون طيار لقطات مذهلة لحمم تتساقط من بركان، اندلع الأسبوع الماضي في أيسلندا لأول مرة منذ 6000 عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بيورن شتاينبيك سجل هذه اللقطات بواسطة الدرون الخاصة به، بعد ثوران بركان فاغرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس، الواقعة جنوب غربي أيسلندا.

وأظهر مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك "نهرا من الحمم البركانية المتدفقة من الفوهة"، في مشهد يشبه لطالما يراه الناس في ألعاب الفيديو.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا إن بركان فاغرادالسفيال ثار عقب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة، خلال الأسابيع الأخيرة.

وتسبب ثوران البركان بإنشاء منطقة حظر طيران في المنطقة، ووُجِهت نصائح للسكان والناس بالابتعاد.

وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غربي العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة، حيث شهدت ما لا يقل عن 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.