فيديو مدهش لبقرة تفهم لغة البشر

شفق نيوز/ أثارت بقرة انتشر لها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دهشت المتابعين بعد أن وجّه لها أحد سائقي المركبات سؤالاً عن الوجهة التي يريد الذهاب إليها لتشير له برأسها إلى حيث ينوي الذهاب.

ويظهر في الفيديو كيف أجابت البقرة على سؤال السائق وأشارت له برأسها باتجاه الطريق المؤدي إلى الشاطئ.

وكتب ناشر الفيديو في قناة "فيرالهوغ" على يوتيوب "في 13 تموز/يوليو كنا نقود السيارة إلى الشاطئ دون أن نتخيل أن ما سجلته سيصبح فيديو سريع الانتشار. سألنا بقرة كانت تسير على طول طريق بولونيا المؤدي إلى أحد أجمل الشواطئ في قادش، إسبانيا.

وكان السؤال كالتالي: "مساء الخير، أي طريق لبولونيا؟"، فأشارت البقرة عن طريق توجيه رأسها نحو مكان شاطئ بولونيا. لم نصدق ماذا حدث في ذلك الوقت".