فيديو.. متسابق يدهس مشجعة بعنف في سباق للدراجات

شفق نيوز/ دهس متسابق مشجعة بعنف في سباق بجزر الكناري في إسبانيا، خلال محاولته إنهاء السباق في مركز متقدم، أول أمس السبت.

وأظهرت لقطات تم التقاطها قرب خط النهاية خلال السباق، متسابق يدهس بقوة إحدى المتفرجات، حيث سقط الطرفان بقوة على الأرض.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ فقد تم مساعدة المرأة المصابة قبل أن يتم نقلها جوا إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتها بأنها ”خطيرة للغاية“.

كما تم نقل المنافس الشاب الذي لم يتم ذكر اسمه إلى المستشفى لإصابته بجروح في الرأس.

🚴‍♀️🚴‍♂️ | #MásRED92 | #España | #Ciclismo | #Accidente |Cruzó la pista durante una carrera de ciclismo y provocó un grave accidenteUna espectadora caminó por el medio de la pista justo en el momento en el que el primer competidor iba a cruzar la meta.https://t.co/vr69H9I3If pic.twitter.com/LAQ9J83saN — RED 92 (@RED92cadadiamas) October 25, 2021

وكانت المرأة تعبر الطريق والهاتف المحمول في يدها اليسرى، قبل أن يصدمها راكب الدراجة بشكل قوي، وقبل ثوان، تم تصوير رجل آخر وهو يتجول في نفس المكان بين صفين من المتفرجين وهو يحمل هاتفا محمولا أيضا.

ووفقا للصحيفة، فقد كان من الممكن سماع صراخ المتفرجين مع وقوع الحادث ”الوحشي“، وقالت إن قوة الاصطدام أثارت مخاوف على حياة المتسابق والمرأة في البداية.

وتبين فيما بعد أن المرأة التي لم تذكر اسمها نُقلت جوا إلى تينيريفي بسبب خطورة إصاباتها، وتقول مصادر في مستشفى لا كانديلاريا بالجزيرة، إنها ما زالت ”خطيرة للغاية“.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى عدم وجود حواجز في بعض أقسام الجزء الأخير من السباق؛ الأمر الذي كان من شأنه أن يمنع المتفرجين من العبور أمام المتسابقين.

وقالت ”ديلي ستار“، إن الحادث وقع حوالي الساعة 2.45 مساء يوم السبت، علما أن هذا السباق تم إلغاؤه العام الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من المجلس المحلي، الذي نشر لقطات على موقع ”تويتر“، علما أن السباق شارك فيه 270 راكبا للدراجات، بينهم 100 من جزيرة هييرو.

وقال متحدث باسم مركز تنسيق خدمات الطوارئ الإقليمية الذي تديره الحكومة: ”نُقل راكب دراجة مصاب إلى المستشفى بعد اصطدامه بشخص آخر“.

وأضاف: ”تلقينا مكالمة حوالي الساعة 2.45 مساء يوم السبت، وأبلغنا الحرس المدني وخدمة الإسعاف المحلية بالإضافة إلى طبيب وممرضة من مركز صحي قريب“.

وتابع: ”المعلومات التي تلقيناها هي أن الدراج دهس شخصا آخر خلال حدث رياضي، تم نقل الدراج إلى مستشفى يسمى نوسترا سينورا دي لوس رييس، وبدا من التقييم الأولي أنه يعاني من إصابات في الرأس“.

وتجري الشرطة تحقيقا في الحادث، في حين لم يدل ضباط الحرس المدني بأي تعليق رسمي حتى الآن.

وعلق أحد المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي على صور الاصطدام قائلا: ”كيف يمكن لمنظمي حدث كهذا السماح لأفراد الجمهور بالاقتراب من خط النهاية وتعريض سلامة راكبي الدراجات للخطر!“.

وأضاف أنطونيو دي ليما، أحد عشاق ركوب الدراجات: ”في أي منافسة، لا يمكنك عبور الطريق أبدا“.