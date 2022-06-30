فيديو.. آمال ماهر تحسم الجدل حول اختفائها

شفق نيوز/ ظهرت المغنية المصرية، آمال ماهر (37 عاما)، في فيديو حسم الجدل بشأن غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وطمأنت ماهر جمهورها في الفيديو، الذي نشرته صحف ومواقع محلية، مؤكدة أنها وأسرتها "بخير" وقالت إن سبب غيابها في الفترة الأخيرة يعود إلى "إصابتها بفيروس كورونا" الذي قالت إنها تعافت منه.

وحسم ظهور آمال ماهر في هذا التوقيت الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية حول "حبسها وتعذيبها ومنع الطعام وسائل الاتصالات عنها".

يذكر أن آمال ماهر كانت قد تزوجت رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل شيخ، ثم انفصل عنها حتى غابت عن الأنظار تماما وهو ما جعل البعض يروج لفكرة أنه متورط في هذا الأمر، وذلك بعد إغلاق قناتها الرسمية على يوتيوب وصفحتها الرسمية قبل أن تعود بالتزامن مع حالة الجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية .

ولمع نجم ماهر قبل سنوات طويلة بسبب طريقة أدائها التي عدها كثيرون تمثل نسخة محدثة من أداء "كوكب الشرق" أم كلثوم.

وسرعان ما حصلت على رصيد ضخم من الشهرة، وتتابعت نجاحاتها عبر العديد من الأعمال الغنائية العاطفية والوطنية أيضا.

لكن أغنيات ماهر، وأخبارها أيضا، انقطعت فجأة بعد شائعات عن زواجها ثم انفصالها وإعلان غامض عن اعتزالها الغناء في تلك السن المبكرة.