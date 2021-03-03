فيديو لمطرب إيراني مع ممثلة إباحية يثير غضب السلطات في طهران

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات نشر مقطع فيديو موسيقي على تطبيق ترفيهي إيراني، ظهرت فيه ممثلة أفلام إباحية أميركية.

وأثار تداول المقطع الترويجي، الذي نشر على تطبيق "روبيكا" في إيران غضب السلطات، إذ تضمن مقطعا قصيرا من أغنية "طهران طوكيو" لمغني البوب الإيراني المقيم في كاليفورنيا ساسي، فيما ظهرت الممثلة الإباحية الأميركية أليكسيس تكساس وهي ترقص إلى جانبه.وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، انتقد العديد من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي نشر الفيديو بسبب "تأثيره السلبي الملحوظ على الشباب"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويحظى المطرب ساسي (32 عاما)، واسمه الحقيقي ساسان يفتي، بشعبية كبيرة بين المراهقين في إيران.

غنى ساسي، المتحدر من منطقة الأهواز، في البداية بشكل سري، قبل أن يغادر إيران في عام 2009 ووصل في النهاية إلى الولايات المتحدة.

وتحظر السلطات مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالمطرب الإيراني على الرغم من أن العديد يشاركونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/sokakey/status/1366806550233374721