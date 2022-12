فيديو لانفجار صاروخ فشل في مهمة فضائية بعد دقائق قليلة

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة "أريان سبيس" أنّ الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا-سي"، الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له، الثلاثاء، أقلع من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكنّ مهمة إطلاقه فشلت بعد دقائق قليلة.

وقال رئيس المجموعة ستيفان إسرائيل إنّ "المهمة ضاعت"، مشيراً إلى أنّه بعد حوالى 10 دقائق من إقلاعه خرج الصاروخ عن مساره المحدّد ثم توقّفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكّم الأرضي.

وفي بيان مقتضب قالت "أريان سبيس" إنّه "بعد حوالي دقيقتين و27 ثانية من الإقلاع، حدث خلل في زيفيرو 40"، الطبقة الثانية من الصاروخ، "الأمر الذي أنهى مهمة فيغا-سي".

وأوضح البيان أنّ "تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل".

Vega C had an issue during second stage flight. This is not good. pic.twitter.com/l4Ndh7w416