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فيديو.. فنانة لبنانية تلجأ للإثارة خلال الترويج لأغنيتها

Category: منوعـات

Date: 2021-07-31T12:46:35+0000
فيديو.. فنانة لبنانية تلجأ للإثارة خلال الترويج لأغنيتها

شفق نيوز/ نشرت الفنانة اللبنانية، رولا يموت، فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تروّج فيه لأغنيتها الجديدة وهي بوضع غير محتشم.

وأثارت الفنانة اللبنانية رولا الجدل بإطلالتها، وذلك من خلال ارتدائها فستاناً قصيرا وشفافا في بعض المناطق من الجسم وظهرت وهي تمشي على الطريق وعلقت على الفيديو، قائلة: شكراً لرئيس حزب الحركة اللبنانية الديمقراطية ورئيس الاتحاد للقوس والنشاب جاك تامر. ولم تعلن رولا عن موعد طرحها الأغنية إلا أن محبيها عبروا عن حماستهم للاستماع إلى أغنيتها الجديدة ومشاهدة الفيديو كليب.

https://www.instagram.com/p/CR69D5nl6cy/?utm_medium=copy_link

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