فيديو.. عراقية تقلدت أعلى الدرجات العلمية تعمل بمرتب 50 دولاراً

شفق نيوز/ إنها هبة المعمار، أصغر دكتورة جامعية عراقية بتخصص نادر في المجال النفطي، تحصلت على درجة 99٪ في الامتحان التنافسي وهي أعلى درجة تسجل في تاريخ الجامعات العراقية، كما تحصلت باطروحة الدكتوراه على الرصانة العليا من جامعتي بارما الإيطالية ووارشو البولندية، حيث كانت أول اطروحة توظف دراسة النظائر في مجال الاستكشاف النفطي.

رغم صغر سنها لكن هبة تحصلت على عضوية العديد من المنظمات الدولية بمجال الجيوكيمياء وعلى رأسها عضوية الاتحاد الأوروبي، كما تم اختيارها كمقيم بحوث علمية لجامعات علمية أمريكية ذات تصنيفات عالمية كبيرة في (سكوبس).

لكن، ورغم كل ما تقدم، تعمل هبة في مجال التدريس بصفة محاضرة مجانية بأجور تراوحت من ٨٠ إلى ١٠٠ ألف دينار عراقي، لعدم إيجاد فرصة لتعيين يليق بمهاراتها الاستثنائية.

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