فيديو صادم من الصين.. ضرب وسحل من أجل "صفر كوفيد"

شفق نيوز/ تداول رواد المنصات الاجتماعية عبر العالم، مقطع فيديو صادما، يظهر تعنيف عناصر تابعة لهيئات الوقاية من وباء كورونا، الصينية، لمواطنين تطبيقا لسياسات الحكومة في مواجهة الجائحة التي انطلقت من ووهان نهاية العام 2019.

وتواجه الصين، هذه الأيام، أسوأ موجة لفيروس كورونا، يغذيها متغير أوميكرون شديد العدوى، وذلك منذ ظهور الفيروس لأول مرة في ووهان قبل أكثر من عامين.

ويعتقد خبراء أن استراتيجية بكين "صفر كوفيد" على وشك الانهيار.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي يُعتقد أنه تم تصويره في مقاطعة شاندونغ الشمالية الشرقية، عمال صحة يرتدون ملابس بيضاء ومعهم معدات الوقاية الشخصية، وهم يتعاملون بعنف مع السكان المحليين، تطبيقا للاستراتيجية سالفة الذكر.

ويصور المقطع، المكلفين بالوقاية من الوباء وهم يضربون بشكل متكرر شخصًا محاصرا، بينما يُقبض على الرجل من رقبته ويلقى أرضا ثم يلكم في رأسه من الخلف.

https://twitter.com/YaelOss/status/1504806207005069315

وبعد أن تم سحله من قدميه، يوجه أحد المكلفين ركلة للرجل وسط المشاجرة، التي وثقت تعنيفا منقطع النظير لـ "أسباب وقائية".

وفي حين أن سبب المشاجرة غير واضح تماما، ولم يستطع موقع الحرة من التأكد منه، إلا أن الشعور المتزايد بالاستياء من السكان الذين يجبرون على الالتزام بقيود كورونا الصارمة مع انفتاح بقية العالم، يوحي بصحته.

وشهدت الصين تسجيل نحو 4365 إصابة أخرى، الجمعة، وفق وكالة فرانس برس، ما يعني أن القيود التي تفرضها بكين ستزداد تعقيدا خلال الفترة المقبلة.

وتعد مدينة تشينغداو الساحلية في شاندونغ واحدة من عدة مدن رئيسية تواجه قيودًا متزايدة بسبب تفشي المرض.

ويشتكي مواطنون صينيون من الانتقاء في فرض تلك القيود.

وواجه الممثل الصيني قونغ جون، انتقادات من مواطنين تم فرض قيود عليهم، بعد ظهور مقطع فيديو لطاقم إنتاج برنامجه في أحد مطاعم مدينتهم، على الرغم من حظر تناول الطعام في الأماكن العامة هناك.

وأمس الخميس، أمر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بمواصلة استراتيجيّة "صفر كوفيد" المتشدّدة التي سمحت للصين بأن تحصر عدد الوفيات في البلاد بأقلّ من خمسة آلاف منذ بدء الجائحة.

وقال شي، وفق ما نقلت عنه شبكة "سي سي تي في" الرسميّة، "علينا دومًا مواصلة منح أولويّة للناس وحياتهم والتمسّك بالدقّة العلميّة وبسياسة صفر (كوفيد) الديناميكيّة ووضع حد لتفشي الجائحة في أقرب وقت".

وأكّد خلال اجتماع لكبار القادة الصينيّين أنّ على بلاده "رفع مستوى الوقاية والمكافحة الدقيقة علميًا ومواصلة تحسين تدابير مكافحة الأمراض".

ولفت شي إلى الحاجة لزيادة "توجيهات الوقاية والمكافحة" للمناطق الأكثر تأثّرًا و"السيطرة سريعًا على المجموعات المحلّية حيث يتفشّى" الفيروس.

كذلك، شدّد على الحاجة إلى تعزيز تدابير الوقاية في نقاط الدخول مع ارتفاع عدد الإصابات في أوساط الأشخاص الآتين من الخارج.

لكنّ متحوّر أوميكرون يعرّض نجاح هذه الاستراتيجيّة للخطر، إذ أعلنت البلاد الجمعة أنّها سجّلت في اليوم السابق 4365 إصابة بكوفيد، بما في ذلك 105 إصابات في شنغن.