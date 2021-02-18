سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. سطو مسلح خلال بث تلفزيوني مباشر

Category: منوعـات

Date: 2021-02-18T15:26:25+0000
فيديو.. سطو مسلح خلال بث تلفزيوني مباشر

شفق نيوز/ تعرض مراسل تلفزيوني في الإكوادور للحظة مرعبة، بعدما هدده لص بالسلاح لسرقة هاتفه، بينما كان في بث مباشر أمام الكاميرا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن دييغو أوردينولا، المراسل الرياضي لـ"DIRECTV"، كان في بث مباشر من خارج ملعب مونومينتال في مدينة غواياكيل، قبل أن يفاجئه لص بمسدس في يده.

وشارك المراسل لقطات من الهجوم على حسابه في تويتر، يوم 12 فبراير، وعلق عليه بالقول: "لا يمكننا حتى العمل في هدوء. حدث هذا في الساعة 1 ظهرا".

وفي مقطع الفيديو، يظهر اللص واضعا كمامته على وجهه، ويشهر المسدس في وجه المراسل والمصور، ويقول: "هاتفك.. اعطيني هاتفك".

بعدها، انتزع اللص الهاتف من المصور ولاذ بالفرار على متن دراجة نارية كانت في انتظاره.

related