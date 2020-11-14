فيديو.. تمساح عملاق يفاجئ الأميركيين في فلوريدا

شفق نيوز/ فوجىء الأميركيون بظهور تمساح عملاق في أحد نوادي الغولف بولاية فلوريدا الأميركية وفق ما يظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد تواجد تماسيح في بحيرات مائية في ملاعب الغولف أمرا اعتياديا في الولايات المتحدة، إلا أن حجم التمساح كان لافتا للنظر، وشبهه بعض المعلقين بالديناصور.

This massive alligator was roaming around a golf course in Florida 😱 (via @WhistleSports) pic.twitter.com/Cm93hI3S3P — Athlete Swag (@AthleteSwag) November 13, 2020

وصور المقطع من قبل أحد الحاضرين في نادي فالسيا للغولف في فلوريدا، حيث ضرب الإعصار المنخفص المستوى ساحل الولاية الأربعاء.

وبسبب حجمه الكبير، تساءل البعض إن كان ما يظهر في الفيديو حقيقيا، إلا أن ديفيد شين، مدير البحوث في معهد أبحاث الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، كتب في تغريدة على تويتر إنه ليس هناك "شيء غير عادي" حول حجم التمساح.