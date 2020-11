فيديو.. تمساح عملاق يفاجئ الأميركيين في فلوريدا

شفق نيوز/ فوجىء الأميركيون بظهور تمساح عملاق في أحد نوادي الغولف بولاية فلوريدا الأميركية وفق ما يظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد تواجد تماسيح في بحيرات مائية في ملاعب الغولف أمرا اعتياديا في الولايات المتحدة، إلا أن حجم التمساح كان لافتا للنظر، وشبهه بعض المعلقين بالديناصور.

This massive alligator was roaming around a golf course in Florida 😱 (via @WhistleSports) pic.twitter.com/Cm93hI3S3P