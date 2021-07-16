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فيديو الأرجوحة المرعبة.. تفاصيل الحادث ومصير السيدتين بعد السقوط

Category: منوعـات

Date: 2021-07-16T10:29:16+0000
فيديو الأرجوحة المرعبة.. تفاصيل الحادث ومصير السيدتين بعد السقوط

شفق نيوز/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية مقطع فيديو مثيرا للذعر، تظهر فيه سيدتان خلال سقوطهما من أرجوحة مثبتة على حافة جبل شاهق، وقيل إنهما فارقتا الحياة، وإن ذلك الحادث وقع في دولة عربية، إلا أن تلك المعلومات لم تكن دقيقة.

وبينما ربط البعض ما بين ظهور نساء محجبات في الفيديو وتصويره في دولة عربية، تبين أن الفيديو تم التقاطه في جمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية، والتي يشكل المسلمون أغلبية بين سكانها.

ولحسن الحظ، فقد نجت السيدتان بعد سقوطهما من حافة الجبل التي يقارب ارتفاعها 2000 متر، وذلك جراء سقوطهما على منصة خشبية صغيرة تقع أسفل حافة الجبل، ما حال دون متابعة سقوطهما في الوادي.

وعادت السيدتان إلى بر الأمان بعد أن أصبن برضوض وخدوش لا أكثر.

ويُظهر الفيديو مجموعة من النساء المتجمعات حول الأرجوحة، التي ركبتها السيدتان، قبل أن يباشر الشخص المسؤول عنها بدفعها.

https://twitter.com/Random_Uncle_UK/status/1415209072090042372

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