فيديو الفضيحة يطيح بمذيعة ألمانية

شفق نيوز/ تعرضت مذيعة لفضيحة كبرى خلال تغطيتها للدمار الذي خلفته الفيضانات في ألمانيا، بعد أن رصد مقطع فيديو قيامها بتلطيخ نفسها بالطين قبل الظهور على الهواء مباشرة، لتبدو وكأنها تضررت هي الأخرى، أو على الأقل ساعدت من تضرروا.

وكانت المذيعة سوزانا أوهلين (39 عاما) على وشك أن تظهر على الهواء من إحدى المناطق المنكوبة، ضمن تغطيتها لقناة "أر تي إل"، وهي واحدة من أكبر القنوات الخاصة في ألمانيا.

وقبل البث المباشر، قامت المذيعة بسرعة بالنزول إلى الأرض والإمساك بالطين لتلطخ ملابسها ووجهها به، وهو ما وثقه مقطع فيديو التقطه مجهول.

German TV reporter Susanna Ohlen suspended after a video showed her smearing mud on herself before reporting from a flood site. #germanyfloods. pic.twitter.com/kqTreCUl37