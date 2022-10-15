السعودية تعرض "نسخة من حذاء النبي محمد"

شفق نيوز/ عرض مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" ما قيل إنه نسخة من حذاء النبي محمد خلال معرض يتناول موضوع الهجرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وعرضت نسخة من حذاء صنعه حرفيون من الأندلس، وفقا لرواية عالم الحديث المغربي ابن عساكر (1287 م)، وفق ما ينقل موقع "سبق" السعودي.

وانطلق المعرض الذي دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مؤخرا، مطلع السنة الهجرية الجديدة، بحضور رفيع المستوى من مسؤولين وباحثين في الفن والتاريخ الإسلامي، ومثقفين وضيوف من مختلف دول العالم.

وقال الموقع إن المعرض يستمر لمدة تسعة أشهر، ثم ينتقل إلى كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة، ثم عدد من مدن العالم، والهدف هو تسليط الضوء على هجرة محمد من مكة إلى المدينة.

ونقل الموقع عن مدير المركز، عبدالله الراشد، إن الهجرة على خطى الرسول ليس معرضا فحسب؛ بل هو "مشروع نوعي متكامل، يتم تقديمه بأسلوب معاصر، وبطريقة استثنائية وغير مسبوقة.

وكشف مدير المركز إن تصميم المعرض استغرق ثلاث سنوات وساعد فيه أكثر من 70 باحثا وفنانا.