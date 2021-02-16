فيديو.. ابنة حاكم دبي "محتجزة" في ظروف "سيئة"

شفق نيوز/ نشرت شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، الثلاثاء، مقطع فيديو للشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، تقول فيه إنها "محتجزة" منذ سنوات، وتعيش ظروفا سيئة.

وظهرت قضية الأميرة لطيفة (35 عاما)، بعد أن حاولت الفرار من دبي عام 2018 في رحلة عبر القارب، لم يكتب لها النجاح.

وأشارت شبكة "بي.بي.سي" إلى أنها تلقت مقاطع الفيديو من الشيخة لطيفة، حيث صورت على فترات متقطعة، ولكنها توقفت مؤخرا عن إرسال مقاطع جديدة.

وتقول الشيخة، في الفيديو الذي لم تكشف الشبكة تاريخ تسجيله، إنها سجلت الفيديوهات في الحمام، لأنه المكان الوحيد الذي يمكنها قفل الباب على نفسها فيه.

وذكرت الشيخة لطيفة أنها محتجزة في مبنى سكني "فيلا"، تم تحويله إلى ما يشبه السجن، حيث لا يمكن فتح أي شباك فيه، ويحرسه خمسة رجال يتوزعون خارج المبنى، وامرأتين داخله وجميعهم من عناصر الأمن.

وأضافت أنها لا تعلم موعد الإفراج عنها، أو ما هي الشروط التي يمكن أن توضع عليها قبل ذلك.

وأكدت في حديثها أن خوفها على حياتها يزداد كل يوم، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة أبلغوها أنها ستبقى في هذا السجن طوال حياتها، ولن ترى الشمس أبدا.

وذكرت أنها لا تريد أن تبقى رهينة هذا الحبس، وتريد الحرية، وأنها أصبحت مرهقة من الوضع الذي تعيش فيه.

وفي كل مرة تطالب فيها منظمات دولية بالإفراج عن الشيخة لطيفة، كانت تظهر إحدى بنات حاكم دبي في مناسبة علنية، للرد عليهم بطريقة غير مباشرة، خاصة وأن لديه ثلاث بنات يحملن اسم لطيفة.

ويواجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقادات بسبب معاملته بهذه الطريقة مع ابنته لطيفة، ناهيك عن الاتهامات التي وجهت له بسوء تعامله مع زوجته الأميرة، هيا بن الحسين، شقيقة ملك الأردن، ما دفعها للهروب إلى لندن عام 2019.

وقالت "بي.بي.سي" إنها قدمت استفسارات لحكومة دبي والإمارات عن وضع الشيخة لطيفة، إلا أن الرد في كل مرة يؤكد أنها بأمان وتتمتع برعاية أسرتها".

من هي لطيفة آل مكتوم

الشيخة لطيفة إحدى بنات محمد بن راشد آل مكتوم وهو نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، وهي من مواليد عام 1985.

وكانت لطيفة قد نشرت عام 2018 تسجيلا مصورا على الإنترنت تحدثت فيه عما تتعرض له من معاملة قاسية، مبدية نيتها للهرب مرة أخرى.

ومحاولة الهرب عام 2018، كانت الثانية، إذ حاولت أول مرة عام 2002 الوصول إلى عُمان، قبل أن يتم إعادتها عند الحدود، وسجنت ثلاث سنوات.

وقالت "بي.بي.سي" أيضا إن أخت لطيفة، الشيخة شمسة كانت قد هربت عام 2000 إلى بريطانيا، قبل أن يتم إعادتها إلى دبي في ظروف غامضة، الأمر الذي أثار جدلا في الصحافة البريطانية.

رحلة الهروب

في الـ 24 فبراير 2018 سافرت لطيفة مع صديقتها المقربة الفنلندية تينا جوهياينن، على متن اليخت نوسترومو، بقيادة القبطان هيرفيه جوبير الأميركي الجنسية.

ولكن في الرابع من مارس 2018 كان اليخت نوسترومو يقترب من غوا على مسافة أكثر من 20 ميلا بحرية، عند سواحل الهند عندما اقتحم خفر السواحل الهندي اليخت بالقوة، واستولوا عليه في المياه الدولية.

وبحسب الرواية التي تذكرها منظمة أمنستي فقد تم الاعتداء على طاقم اليخت، والقبض على الشيخة لطيفة، وأصيب القبطان جوبير بجروح وترك في بركة من الدماء.

وتواصلت القوات الهندية مع قوات إماراتية قدمت بطائرة مروحية، ليتم اقتياد السفينة إلى ميناء الفجيرة بالإمارات، قبل إطلاق سراح الطاقم في 20 مارس، وتبعها إطلاق سراح صديقتها جوهياينن بعدها بيومين، ولكن حتى الآن لم يتم الإفصاح عن مكان الشيخة لطيفة ومصيرها، بحسب المنظمة.