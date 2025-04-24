فيديوهات وفضائح مدوية لمشاهير في هاتف سارة خليفة

شفق نيوز/ كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر عن مفاجآت صادمة في قضية المنتجة سارة خليفة المتهمة بالاتجار بالمخدرات، بعد العثور على مقاطع فيديو تعذيب ورسائل تكشف صفقات مشبوهة، فضلاً عن علاقات عاطفية مع شخصيات شهيرة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "الدستور" المصرية، أظهر فحص هاتف المتهمة وجود فيديوهات توثق تعذيب أشخاص يشتبه في تورطهم معها بالقضية، فيما يعمل المحققون على تحديد هوياتهم. كما كشفت رسائل على تطبيق "واتساب" عن تفاصيل دقيقة لصفقات مخدرات، شملت مواعيد التسليم، أماكن التوزيع، والكميات المتداولة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن سارة خليفة كانت على علاقة عاطفية مع شخصية مشهورة، استدعي للتحقيق لمعرفة مدى معرفته بأنشطتها الإجرامية. كما ثبت ارتباطها بنجل تاجر المخدرات المعروف بـ"الأبيض"، أحد زبائن مركز التجميل الذي تملكه.

وأُلقي القبض على سارة خليفة عقب عودتها من فرنسا، حيث داهمت قوات الأمن شقتها في منطقة العجوزة، وضبطت بداخلها كميات من المواد المخدرة، سيارتين، ومصوغات ذهبية. وذكرت التحقيقات أن أحد المتهمين الذين ضُبطوا وبحوزتهم 120 كيس مخدرات، أقر بأنها تعود لـ"الأبيض"، بينما تم توقيف شقيق المتهمة وبحوزته مخدر الحشيش.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتفكيك الشبكة الإجرامية المرتبطة بالقضية، وسط توقعات بكشف المزيد من المفاجآت في ملف أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية المصرية.