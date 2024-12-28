فيديوهات "خادشة للحياء" لـ"بلوغر مصرية" تضعها في الحبس لمدة عام

شفق نيوز/ قررت السلطات المصرية، يوم السبت، حبس التيك توكر هدير عبد الرازق لمدة عام وغرامة 5 آلاف جنيه "بسبب نشرها الفسق والفجور" عبر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووجهت النيابة للبلوغر هدير عبد الرازق اتهامات عدة منها، "نشرها بقصد العرض صورا خادشة للحياء العام، بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انستغرام، يوتيوب وتيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بما يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات".

وكانت النيابة العامة أحالت البلوغر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة "بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى فاضحا يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن تلك المقاطع التي بثتها تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتكشف بها مفاتن جسدها".