فنلندا.. تصادم في السماء يوقع قتلى بينهم رجال أعمال (صور)

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الفلندية، مساء السبت، بمصرع عدد من الأشخاص إثر اصطدام مروحيتين في السماء وتحطمهما على الأرض.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "الحادث أسفر عن عدد من القتلى، ولا يزال العمل جارياً لتحديد العدد الدقيق للضحايا وهويات الركاب".

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن الطائرتين أقلعتا من إستونيا وكانتا تقلان رجال أعمال، حيث كان 3 أشخاص على متن إحداهما وشخصان على متن الأخرى.

وأوضحت أن رجلا الأعمال الإستونيان (أوليج غروس) و(برييت جاغانت)، كانا على متن إحدى المروحيات.

وذكرت تقارير، أن الحادث وقع غرب هلسنكي قرابة منتصف النهار، دون أن يصدر أي مسؤول معلومات عن سبب الحادث حتى الآن.

من جانبها، نقلت صحيفة "إلتاليهتي" الفنلندية عن شاهد عيان يُدعى، أنتي ماريانين، قوله إنه شاهد إحدى المروحيتين تصطدم بالأخرى، واصفاً الحادث بأن "إحداهما سقطت كالحجر، بينما هبطت الثانية ببطء أكبر".