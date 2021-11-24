فنان كوردي معروف يستعرض ارشيفه "السبعيني" في أربيل.. صور

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، معرضاً شخصياً للفنان التشكيلي الكوردي "قرني جميل" ضم 46 لوحة رسمها في المدينة بين سنوات 1972-1978 قبل أن يشد الرحال باتجاه الدول الاوروبية وبالأخص إيطاليا واسبانيا.

والمعرض الذي نظمته دائرة الفنون التشكيلية باربيل التابعة لوزارة الثقافة بحكومة إقليم كردستان، اقيم في قاعة ميديا بالمدينة.

وعن الأسباب التي دفعته لاقامة معرض لارشيفه الذي يعود الى بدايات عمله في مجال فن التشكيل، قال جميل لوكالة شفق نيوز، إن هذا تقليد قديم موجود في جميع الدول الاوروبية، حيث يقوم الفنان بعرض اعماله في بدايات عمله لكي يطلع الناس والمشاهد على خلفياته الفنية ولكي يطلعوا على ماضيه الفني.

وأشار إلى أن لديه أرشيفاً كبيراً يحتفظ به ويرغب في اطلاع الناس عليه من خلال هذه المعارض الشخصية التي ينظمها.

كما دعا الفنانون الشباب للاهتمام باعمالهم الفنية وارشفتها، كسيرة ذاتية لهم مستقبلاً، مضيفاً بالقول: ربما لدي بعض الاعمال ضاعت ولم أتمكن من الحفاظ عليها والان اتحسر ولهذا انصح الشباب في الاهتمام بارشيفهم.

وافتتح المعرض من قبل فرهنك غفور مدير عام الثقافة والشباب في وزارة الثقافة بحكومة إقليم كوردستان.

بدوره قال ازاد شكري مدير دائرة الفنون والتشكيل في وزارة الثقافة الجهة المنظمة للمعرض، لوكالة شفق نيوز، أقمنا هذا العام نحو 11 معرضاً شخصياً ومشتركاً وبصدد اقامة معارض أخرى لغاية نهاية العام الحالي ونريد من خلال تنظيم هذه المعارض الاهتمام بالفنون بشكل عام والتشكيل بشكل خاص.

وشهد المعرض في يومه الأول حضوراً ملفتاً لمحبي فن التشكيل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.