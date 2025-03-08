فنان عربي شهير يستعد لإطلاق عملة رقمية خاصة به

شفق نيوز/ يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإطلاق عملة رقمية خاصة به بعدما أطلق خلال الشهر الماضي علامته الخاصة بالأزياء والموضة.

وكشف لمجرد في تغريدة على موقع "إكس"، عن اقتراب موعد إطلاق عملته الرقمية مثيرا حماس معجبيه، خصوصا أن العملة ستتضمن مزايا حصرية مثل اللقاءات المباشرة معه والحضور المميز لحفلاته.

ولم يقدم الفنان المغربي المثير للجدل توضيحات إضافية حول هذه المبادرة التي تحدث عنها فقط على حسابه على منصة "إكس" فيما لم يشر إليها في باقي المنصات التي يتابعه فيها ما مجموعه 17 مليون متابع.

موضة بين المشاهير

ويبدو أن لمجرد يسير على خطى باقي المشاهير، كالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومغني الراب أيكون، وغيرهما من المشهورين الذين أطلقوا عملات مشفرة خاصة بهم. ومعروف عن لمجرد، بالإضافة لهوسه بالفن والموسيقى، ولعه بالتقنيات الحديثة.

كذلك، تساءل معلقون ومتابعون للفنان المغربي حول مدى جديته في الإقدام على هذه الخطوة، خصوصا أن تجارب سابقة لفنانين في هذا المجال لم تنل النجاح المنتظر، فيما شكك آخرون في حقيقة هذا المشروع خصوصا أن الخبر الذي كشف عنه لمجرد اقتصر على منصة "إكس" فقط والذي لا يتجاوز عدد متابعيه على هذه المنصة المليون ونصف المليون متابع.

كما توقع نشطاء، أن يكون حساب لمجرد قد تعرض للاختراق، خصوصا أن آخر نشاط له على "إكس" كان بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قبل أن يظهر مجددا للترويج لمشروع عملة رقمية، واستدل النشطاء على ذلك بعد أن نشر الحساب المذكور تغريدة جديدة قبل يومين يطلب من خلالها رأي المتابعين حول تقنيات البلوك شين المناسبة للاستخدام، وهي، كما نقلت مصادر إعلامية، من الأساليب الشائعة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية.

غير أن وسائل إعلام محلية، أفادت بأن اللجوء إلى المنصة التي يملكها إليون ماسك بدلا من انستغرام يعد أمرا مألوفا في عالم العملات الرقمية، حيث تستقطب منصة "إكس" عادة المهتمين بالتكنولوجيا والمتخصصين في الشؤون المالية.

وسبق لنفس المصادر، الكشف أنه في سنة 2018، اتهم حساب لمجرد على تويتر آنذاك بالتلاعب بعدد المتابعين، ما دفع المنصة إلى إخضاع الحساب لعملية تدقيق أفضت إلى تقليص عدد متابعيه بشكل كبير، حيث انخفض العدد من أكثر من 5 ملايين إلى مليون متابع فقط.

صفحات مشبوهة

كذلك، تعززت الشكوك حول قرصنة حساب المجرد وتزامن ذلك مع ظهور صفحة تنتحل صفة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، تروج هي الأخرى للعملات الرقمية، قبل أن تصدر رئاسة الحكومة بلاغا خلال الأيام الماضية توضح من خلاله أن حسابا مزيفا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X) ينتحل اسم وصفة رئيس الحكومة، مضيفا أنه حساب مفبرك يروج لعملة رقمية مغربية مزعومة، وعمليات رقمية وهمية.

وأورد المصدر ذاته: "نظرا لما قد يخلفه هذا الحساب من مغالطات أو مضامين لا تمت بأي صلة إلى مؤسسة رئاسة الحكومة أو شخص عزيز أخنوش، نؤكد أن الحساب الرسمي الوحيد والمعتمد لنقل أنشطة رئيس الحكومة، ومؤسسة رئاسة الحكومة، على منصة إكس (X) هو: ChefGov_ma @".

ونبه البلاغ، المواطنات والمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي المزيد من الدقة والحذر في التعامل مع الحسابات المزيفة، واعتماد مصادر الأخبار الموثوقة الصادرة عن الحسابات الرسمية.