فنان خليجي: "الحسد" تسبب بتشوه وجهي وزيادة وزني

شفق نيوز / استعاد الفنان الكويتي سعود بو شهري تصريحاً أدلى به في وقت سابق وأشار فيه إلى أنه تعرض للحسد من إحدى الفنانات مما أدى إلى تشوه وجهه.وجاء هذا خلال حلوله ضيفاً على برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية مي العيدان على شاشة قناة "سكوب".

وأشار إلى أن ما حدث لبشرته بعد ذلك كان أمراً لا يصدق وانه كان يشعر بالألم الكبير إلى جانب نمو البثور، مؤكداً أن هذا أدى إلى عدم ظهوره على الشاشة وأن الكثير من الأشخاص تساءلوا مراراً عن سبب ذلك.ولفت إلى انها عرضته للأذى، حيث رأى أنه عاش حالة من الصراع النفسي وعاني من العديد من الأمراض وأن هذا دفعه إلى مراجعة حساباته في نهاية 2019 وبداية 2020.

وأشار إلى أن وجهه ما زال يعاني من المشاكل وذكر أن إحدى القنوات عرضت عليه مبلغاً مالياً لكي يتحدث عن الأمر ويذكر اسم الفنانة إلا أنه رفض ذلك لأنه لا يريد أن يصبح اسمه "تراند" على المواقع.وعلى من شككوا بروايته وربط مشكلته بالحسد رد بالقول إن المشكلة كانت واضحة جداً وإنه ذهب لتلقي العلاج لدى بعض الاطباء، مضيفاً بأن لديه في رأسه كيساً كبيراً وانه عانى كثيراً بسبب ذلك، وهذا أدى أيضاً إلى زيادة وزنه متوجهاً بالشكر إلى كل من دعمه.

وتفاعل معه الكثير من المتابعين وانقسم هؤلاء بين من رأوا أنه يمكن الحسد أن يعرض الأشخاص للأذى.