فنان "الشعب السوفيتي": الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المؤلفين الموسيقيين

شفق نيوز/ قال فنان الشعب السوفيتي يوري باشميت، يوم السبت، إن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل المؤلفين الموسيقيين أو الفنانين أبدا.

وجاءت تصريحات باشميت خلال ندوة "صناعة المستقبل" التي عقدت أمس في مركز "روسيا" الوطني بموسكو.

وتساءل باشميت، "هل يستطيع الروبوت أن يرسم صورة أفضل من فنان تشكيلي محترف، ناهيك عن الرسامين العباقرة؟ - لا. وهل بإمكانه تأليف الموسيقى أفضل من تشايكوفسكي؟ لا. عندما يحلون شيفرة الروح البشرية ويزرعونها في روبوت ربما قد يجد نفسه قادرا على تأليف شيء ما، لكن الحقيقة تكمن في أن هذه الشيفرة لن يتم حلها أبدا!".

وأضاف باشميت أيضا أنه لا ينبغي إنكار فوائد الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه "يستطيع تلخيص الأفكار وتجميع بعض الإنجازات بشكل أسرع من العقل البشري، ويجب الانتباه إلى ذلك، ولكن الروبوت لا يزال خاليا من الروح ولن تتوفر لديه أبدا قدرات على تأليف حتى موسيقى أولية ".

يذكر أن يوري باشميت عازف كمان وقائد أوركسترا سوفيتي روسي، وبطل العمل في روسيا (2022)، وفنان الشعب في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (1991).

ومنذ عام 2002 يتولى قيادة أوركسترا "روسيا" السيمفونية الحكومية الجديدة.

وفي عام 2008 حصلت الأوركسترا بقيادة يوري باشميت على جائزة "غرامي" الأمريكية للموسيقى.

وكان قائدا لأوركسترا برلين الفيلهارمونية، وأوركسترا برلين السيمفونية، وأوركسترا فيينا الفيلهارمونية، وأوركسترا الراديو السيمفوني البافاري، وأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وأوركسترا سان فرانسيسكو السيمفونية، وأوركسترا شيكاغو السيمفونية، وأوركسترا لندن السيمفونية الفيلهارمونية، أوركسترا راديو فرنسا السيمفوني، أوركسترا باريس.