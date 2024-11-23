فنانون مصريون ينعون رحيل الملحن والشاعر محمد رحيم عن 45 عاماً

شفق نيوز/ نعت عدة شخصيات فنية، يوم السبت، الملحن والشاعر الغنائي المصري محمد رحيم، إثر وفاته عن 45 عاماً.

وأعلن المطرب المصري تامر حسني وفاة رحيم، في حسابه على منصة إنستجرام، قائلاً : "سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

كما نعى رحيم المطرب والملحن الكويتي، عبدالقادر هدهود، في منشور عبر منصة "إكس"، قائلاً: "إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم أنه أكرمني عنده فأكرمه عندك".

بدورها، نشرت المطربة أنغام صورة لرحيم أرفقتها بنعي: "خبر صادم جداً رحيل محمد رحيم العزيز المحترم الزميل والأخ والفنان الكبير. لا حول ولا قوة إلا بالله نعزي أنفسنا وخالص العزاء لعائلته".

كما نعته الفنانة الإماراتية أحلام، عبر منشور في منصة "إكس": "إنا لله وإنا إليه راجعون فعلاً خبر صادم ربي يرحمه ويغفر له ويجعل هذي الأيام خير أيامه يارب. ادعو له محمد رحيم في ذمه الله".

وولد رحيم في عام 1979 وبدأ مشواره الفني مع المطرب عمرو دياب في ألبوم "عودوني" في عام 1998، ثم تعاون مع أغلب المطربين العرب مثل محمد منير، وأنغام، وأصالة نصري، ومحمد حماقي، وآمال ماهر، وإليسا، وحسين الجسمي، وهشام عباس، وخالد عجاج، وخالد سليم، ومحمد محي، وسميرة سعيد، وشيرين عبد الوهاب.

وتعرض محمد رحيم لذبحة صدرية مؤخراً، دخل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتركيب دعامات وإجراء عملية قسطرة في القلب وخرج بعدها يطمئن جمهوره بنجاح العمليه وتعافيه.

ثم تعرض لأزمة صحية مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية، وفارق الحياة بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة مع أبرز نجوم الغناء العرب.