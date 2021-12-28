فنانون سوريون ينعون "ابو مرزوق" عن 85 عاماً

شفق نيوز/ اعلنت نقابة الفنانين في سوريا، يوم الثلاثاء، عن وفاة الممثل محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طيلة عقود وأثمرت أعمالا في المسرح والدراما.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الممثل الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب ممثلون من بينهم "تيم حسن" و"تولاي هارون" و"تماضر غانم" و"نديم شراباتي" و"سلاف فواخرجي" عن تأثرهم بالوفاة.

وولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين إلى المسرح القومي في سوريا، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

وشارك محمد الشماط في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح و"أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.