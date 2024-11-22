فنانتان مصريتان تطلقان حملة للتبرع بفساتين الزفاف تأثراً بفيلمهن الجديد

شفق نيوز/ أعلنت بطلة فيلم "الفستان الأبيض" الفنانة ياسمين رئيس عن تبرعها بفستان زفافها لإحدى الفتيات لتفرح به في ليلة العمر، تزامنا مع عرض الفيلم بدور العرض السينمائي، فيما أعلنت زميلتها الفنانة أسماء جلال عن إطلاق حملة للتبرع بفساتين الزفاف للفتيات المعوزات.

ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أمس الخميس، قالت فيه إنه وقت تصوير الفيلم كانت تستعد لزفافها، ومن هنا جاءت لها فكرة التبرع بفستان زفافها لفتاة تكون في ظروف مشابهة لظروف "وردة"، الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث فيلم "الفستان الأبيض".

وأضافت: "لما جيت أعمل فرحي حسيت إن فستان الفرح حاجة مهمة، بتخليكي تحسي إن إنتي رجعتي طفلة تاني". وأردفت: "نفسي أدي فستاني الأبيض لبنت عشان تفرح به زي ما أنا فرحت به يوم فرحي".

من جانبها، أطلقت الفنانة أسماء جلال حملة للتبرع بفساتين الزفاف للفتيات، وقالت عبر خاصية "الستوري" على موقع "إنستغرام"، أمس الخميس: "قصة فيلم الفستان الأبيض هي قصة بنات كتير عندهم حلم بسيط، إنهم يحضروا فرحهم بفستان أبيض، لكن ظروف الحياة ممكن تكون صعبة عليهم وبتمنعهم". وأضافت: "خلينا مع بعض ننشر الفرحة".

يذكر أن فيلم "الفستان الأبيض" شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا، فيما بدأ عرضه بدور العرض السينمائي للجمهور قبل يومين فقط.

وهو من بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف.

وتدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي فتاة من حي فقير يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة مع ابنة خالتها للبحث عن فستان آخر.