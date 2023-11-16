فنانة نرويجية تفاجئ جمهورها برفع علم "أقوى شعب"  (فيديو)

شفق نيوز/ رفعت الفنانة النرويجية هيلاري أليسون، العلم الفلسطيني خلال إحدى حفلاتها، معربة عن دعمها للفلسطينيين.

وظهرت أليسون في مقطع فيديو متداول على المنصات الاجتماعية وهي ترفع العلم الفلسطيني، ثم لفته حولها قائلة: "هذا ليس مجرد علم. هذا علم أقوى شعب في هذا الوقت. هذا علم فلسطين، إنهم يعانون الآن من الإبادة الجماعية".

وواصلت قولها إنه من المحزن للغاية رؤية هذا الأمر، موضحة: "يتم قصف الأطفال، يتم تفرقة العائلات بعيدا عن بعضها، لا إنترنت، لا طعام، لا شراب، هذا أمر محزن، نحن في 2023 وما يزال علينا القول: قصف فلسطين يجب أن يتوقف فورا".

وأنهت خطابها بقول: "فلسطين حرة دائما" ما دفع الجمهور الحاضر في الحفل ليهتف لها ويدعمها.