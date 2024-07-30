فنانة مصرية تفجّر مفاجأة: أحمد زكي مهّد الطريق لنجمة هوليوود كيت بلانشيت

شفق نيوز/ كشفت الفنانة المصرية سحر رامي عن علاقة فنية بين الفنان الراحل أحمد زكي والنجمة العالمية كيت بلانشيت، مشيرة إلى أن الأخيرة وقفت لأول مرة أمام الكاميرا باعتبارها "كومبارس" في فيلم "كابوريا" الذي لعب بطولته النجم الأسمر، وتم إنتاجه عام 1990.

وقالت رامي في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن بلانشيت كانت تقوم بزيارة سياحية إلى مصر، وتقيم بفندق بوسط القاهرة، ورآها مسؤول "المجاميع" في الفيلم، فطلب مشاركتها في أحد المشاهد، فوافقت على الفور.

وأشارت إلى أن تلك المشاركة البسيطة جعلت "بلانشيت" تحب السينما، وتتواصل مع كل من الفنان حسين الإمام، الذي يشارك في بطولة الفيلم، والمخرج خيري بشارة من أجل الحصول على المشاهد واللقطات التي ظهرت فيها، لتقرر لاحقا احتراف تلك المهنة وتنجح وتتألق.

وتشارك في بطولة فيلم "كابوريا" رغدة وسحر رامي، ويروي قصة "حسن هدهد"، ملاكم فقير يحلم بالبطولات والمجد، يشترك بالصدفة في مباراة في قصر أحد الأثرياء، فيعجب به الحضور، ويحصل على عائد مادي كبير، وينتقل إلى الحياة في القصر.