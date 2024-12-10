فنانة مصرية تبرر ظهورها في فيلم من بطولة ممثلة إسرائيلية

شفق نيوز/ دافعت الفنانة المصرية الشابة، لينا صوفيا، عن مشاركتها في فيلم "ماري" الذي لعبت دور البطولة فيه ممثلة إسرائيلية، وعُرض قبل أيام قليلة على منصة "نتفليكس".

وقالت الممثلة الشابة في ردها على منتقديها، إن الفيلم "من إنتاج وإخراج إنجليزي والبطل إنجليزي، وهو فرصة مهمة لا أستطيع رفضها"، وفق تعبيرها.

وأضافت الشابة ابنة الـ 16 عامًا، أنها لم تكن على علم في البداية، بأن بطلة الفيلم إسرائيلية، لكنها قررت إكمال التجربة بعد أن فوجئت بهوية البطلة، بحسب موقع "القاهرة 24".

وأوضحت أن مشاركتها في الفيلم، فخر لمصر، وليس لها علاقة بجنسيات المشاركين فيه، مضيفةً أن الإسرائيليين موجودين في كل مكان، ولا بد أن نفرض أنفسنا في الأعمال العالمية مثلهم، على حد وصفها.

كما ردت الشابة على الانتقادات التي طالت الفيلم الذي يتناول جانبًا من سيرة السيدة مريم العذراء المذكورة في الكثير من النصوص والمراجع للديانات السماوية.

وقالت إن فيلم "ماري" لا يزيّف حقائق التاريخ، ولا يسيء إلى السيدة مريم العذراء، وهو فيلم يرصد حقائق فقط.

وأضافت أنها كانت تخشى في البداية أن يؤثر الهجوم على رواية الفيلم، على مسيرتها الفنية.

وتلقت لينا صوفيا عدة انتقادات عندما شاركت صورًا من مراحل إنتاج الفيلم على حسابها في "إنستغرام"، وتركزت معظم تلك الانتقادات حول مشاركة ممثلة إسرائيلية في الفيلم.