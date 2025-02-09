فنانة سورية يدركها الموت قبل أيام من منشور على فيسبوك

شفق نيوز/ نعت نقابة الفنانين السوريين، يوم الأحد، الفنانة الشابة إنجي مراد التي توفيت بعد معاناة مع مرض طارئ دخلت بسببه المستشفى، في الأيام الماضية.

وقالت النقابة في إعلان الوفاة عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك": "وفاة الممثلة السورية إنجي مراد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشاركت والدة الفنانة الشابة منشورا نعت فيه ابنتها كاشفة أنها توفيت وهي تضع طفلها، قائلة: "الله يسامحك ويغفرلك، ويكون معك يا انجي يا ملاك، متي انتي وعم تولدي.. انتي ملاك انتي عالجنة رحتي لعند الارحم تركتي هالدنيا ورحتي.. الله يرحمك الله يغفرلك ويسامحك ويجعلك من أهل الجنة.. سبقتيني يا ماما ما شبعت منك سامحيني لان كنتي تشتاقيلي، الله يرحمك الله يرحمك مسامحتك دنيا وآخرة.. الله يرحمك، ترحمولي على انجي مراد الملاك، الله يرحمك رحت عالجنة، اللي بتولد وبتتعذب عذابك بالجنة يا أمي بالجنة".

وظهر حساب الفنانة الراحلة على "فيسبوك" من دون صورتها الرئيسة، إذ تم استبدالها بالسواد.

وفاجأت الفنانة الراحلة متابعيها قبل نحو أسبوعين بإعلان تدهور حالتها الصحية، وطلبت الدعاء لها.

وقالت إنجي حينها في منشور أثار القلق حول صحتها: "أنا عم أحتضر سامحوني".

كما كتب زوجها من حسابها مناشدة مماثلة، وقال: "أنا سامر زوجها لإنجي، دعولا كتير، إنجي بحاجة دعائكون، إنجي وضعا صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعولا".

وقالت مواقع إخبارية معنية بأخبار الفنانين في وقت سابق إن إنجي تعاني تداعيات فيروس رئوي تسبب بتدهور صحتها.

وإنجي وحيدة لأهلها ولديها ابنة واحدة فقط.

وبرزت إنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام".