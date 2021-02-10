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فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية.. فيديو

Category: منوعـات

Date: 2021-02-10T14:56:31+0000
فنانة خليجية تعلن ارتدادها عن الإسلام واعتناق اليهودية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة بسمة الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية، وذلك في ثاني واقعة خلال أسابيع قليلة في الكويت بعد اعتناق مواطنها المذيع محمد المؤمن الديانة المسيحية.

ونشرت الفنانة الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تعلن فيه عن ذلك.

وفي وقت سابق، أعلن المذيع الكويتي، محمد المؤمن، أنه اعتنق الديانة المسيحية، وظهر في مقطع فيديو تداوله مستخدمو التواصل الاجتماعي عبر"تويتر".

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