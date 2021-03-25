فنانة خليجية تتحدث عن طلاقها بعد زواج دام شهراً واحداً

شفق نيوز/ تحدثت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، اليوم الخميس، عن سبب انفصالها عن زوجها، بعد زواج هو الثاني لها، لكنه استمر شهرا فقط.

وألمحت زارا البلوشي، في مقطع فيديو بثته على حسابها في تطبيق "سناب شات" إلى أنها خدعت في زوجها مشددة على أنها "بوجوده وغير وجوده كما هي ولم يضف إليها أي شيء".

واعتبرت أن اختيارها كان سيئا، لافتة إلى أنه (زوجها) كان يكذب عليها ولم يكن سندا لها كما وعدها، مردفة: "ما كان أخ اخس صرت أصدق هالزمن".

وأضافت: "أبغى أرتبط برجل أد كلمته ومواعيده ووقته.. الحمد لله عندي خير وهو عنده خير ماني جاية عشان فلوسه ولا هو جاي عشان فلوسي ولا جاي عشان شهرة ولا شي حسبي الله ونعم الوكيل".

وتابعت قائلة: "أتحسب عليه خلى الناس تتشمت فيني وأهلي لأ وصحباتي كلهم كانوا مقتنعين إنو صح لكن وأنا اللي كنت أبغى اتزوج".

وأشارت إلى أنها تعاني حالة صدمة فقالت: "الحين أبغى أضرب أحد مو أي أحد أضربه هو (زوجها) أحس جاتني زي حالة ربو وضيق على صدري ماقدر أتكلم".

وفي وقت سابق كشفت زارا البلوشي عبر مقطع فيديو عن انفصالها رسميا عن زوجها موضحة أنها "لا تود تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالها، على غرار زواجها الأول".

وسبق أن تزوجت البلوشي في آذار مارس 2014 من المخرج السعودي سمير عارف، لكنهما انفصلا عام 2019، ولم يعرف الجمهور هوية العريس الجديد، وسط تكهنات بأنه زميلها الفنان سعيد القحطاني.