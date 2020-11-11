فنانة تطلب "الرحمة" بعد حملها دون زواج

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة التونسية عائشة عطية عن حملها "دون زواج"، مؤكدة أنها في الشهر الرابع من الحمل، وأن والد الطفل هو حبيبها السابق والذي "كان قد وعدها بالزواج".

وأعربت عطية خلال صورة نشرتها على حسابها في "إنستغرام"، امس الثلاثاء، عن حزنها وخوفها من مصير ابنتها التي لم تنجبها بعد.

وطلبت من المجتمع أن يرحمها هي وابنتها التى أطلقت عليها اسم "مايا"، متأسفة عن الخطأ الذي قامت به، مشيرة إلى أنه لا ذنب للطفلة في ذلك.

وقالت: "ما ذنب الطفلة أن ينتقم الناس منها ويطلقون عليها اسم ابنة حرام"، راجية أن يرحمها المجتمع وان تتعظ الفتيات من تجربتها الشخصية.

https://www.instagram.com/p/CHaG05hpc_u/?igshid=m9fh6svptkim

