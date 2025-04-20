"فليكس".. أداة ذكاء اصطناعي جديدة أقل كلفة

شفق نيوز/ أطلقت شركة "OpenAI"، أداة واجهة برمجة تطبيقات جديدة باسم "فليكس Flex"، تتيح استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل.

وتقول هذه الشركة المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة شات جي بي تي، إن أداة فليكس المتوفرة في الإصدار التجريبي لنماذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي o3 وo4 - ميني التي أصدرتها الشركة مؤخراً، تهدف إلى أداء المهام ذات الأولوية المنخفضة وغير الإنتاجية مثل تقييمات النماذج وإثراء البيانات وأحمال العمل غير المتزامنة.

وبحسب الشركة، تقلل هذه الأداء تكلفة استخدام واجهة برمجة التطبيقات بنصف التكلفة الطبيعية. وبالنسبة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالي أو 3، سيدفع المستخدم 5 دولارات مقابل كل مليون رمز إدخال، 750 ألف كلمة، و20 دولاراً مقابل كل مليون رمز إخراج، في حين تصل تكلفة هذه المعالجات من دون فليكس إلى 10 دولارات لكل مليون رمز إدخال، و40 دولاراً لكل مليون رمز إخراج.

وبالنسبة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي أو 4 - ميني تخفض أداة فليكس التكلفة إلى 0.55 دولار لكل مليون رمز إدخال و2.2 دولار لكل مليون رمز إخراج من 1.10 دولار لكل مليون رمز إدخال و4.40 دولار لكل مليون رمز إخراج، وفق موقع تك كرانش.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن إطلاق أداة "فليكس" يأتي في ظل استمرار ارتفاع أسعار خدمات الذكاء الاصطناعي لشركة "أوبن إيه آي" الرائدة، وإطلاق المنافسين نماذج أرخص وأكثر كفاءة.

وعلى سبيل المثال، أطلقت شركة "غوغل" نموذج جيميناي 2.5 فلاش للذكاء الاصطناعي الاستدلالي ليضاهي ويتفوق على نموذج آر 1 من شركة "DeepSeek" الصينية التي فاجأت العالم في بداية العام الحالي بإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تنفيذ أغلب المهام وبتكلفة أقل كثيراً من النماذج التي تقدمها الشركات الأميركية الرائدة مثل "أوبن إيه آي".

بعض القيود التي يجب مراعاتها

على الرغم من أن "Flex" يُسهم في خفض التكاليف، إلا أنه يُعاني من بعض العيوب. فهو يتميز ببطء في الاستجابة، ومحدودية في توفر الموارد، كما أنه غير مناسب لأنظمة الإنتاج، وفق موقع "AutoGPT" المتخصص بأدوات الذكاء الاصطناعي.

لذلك، يُعد "Flex" الخيار الأمثل للمهام ذات الأولوية المنخفضة. لا ينبغي للمطورين الاعتماد عليه في تطبيقات الوقت الفعلي أو الأدوات التي تُواجه المستخدم.

متطلبات جديدة للتحقق من الهوية

تُشدد "OpenAI" أيضاً من إجراءات الوصول إلى نماذجها. يجب على المطورين في مستويات الاستخدام من 1 إلى 3 إكمال عملية التحقق من الهوية لاستخدام o3 والميزات ذات الصلة.

تُؤكد "OpenAI" أن هذه الخطوة ضرورية لمنع سوء الاستخدام وحماية منصتها. تُطبق عملية التحقق على المستخدمين بناءً على مستوى إنفاقهم.