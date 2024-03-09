فلكي كويتي: من الاستحالة رؤية هلال رمضان مساء الأحد

شفق نيوز/ أثار الفلكي الكويتي عادل السعدون الجدل في أوساط متابعيه وذلك بعد توقعات نشرها بشأن حلول أول أيام شهر رمضان، وأنه تجري رؤية الهلال مساء 11 آذار/ مارس وتكون غرة رمضان شرعا في 12 آذار/ مارس.

وكتب في حسابه على منصة "إكس": "رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار".

وأضاف الفلكي: "تتم رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس".

وقال: "اقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس".

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت، أمس الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء الأحد، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

أشارت، في بيان، إلى قرارها، مطلع الشهر الهجري الحالي، أن يوم الأحد 11 شباط/ فبراير الماضي، هو غرة شهر شعبان لهذا العام، مضيفة أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحري رؤية هلال رمضان المبارك، مساء الأحد 29 / 8 / 1445هـ ـ وفق تقويم أم القرى، الموافق 10 مارس الحالي.

يأتي ذلك فيما قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، في فيديو نشره على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن القمر يبدأ من منتصف الشهر القمري يقترب من الشمس، وعندما يتدنى البُعد الزاوي بينهما عن 7 درجات يختفي نوره ويدخل في مرحلة المحاق، وحينها يُولد الهلال الجديد.

وأضاف أنه في تمام الساعة 12 ظهر الأحد المقبل 10 آذار/ مارس سيولد هلال رمضان، وسيمكث بُعيد مغيب الشمس ربع ساعة تقريباً، متوقعاً بحسب المعايير الفلكية المتبعة لدينا، أن يوم الاثنين هو غرة الشهر الفضيل، وتكتمل عدّته 30 يوماً، والأربعاء 10 أبريل أول أيام العيد.