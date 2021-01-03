فلكيا.. متى ستكون غرة شهر رمضان لعام 2021

Category: منوعـات

Date: 2021-01-03T21:03:43+0000

شفق نيوز/ تفصلنا 100 يوم فقط على حلول شهر رمضان ، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان لعام 2021 فلكيًا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل. ووفقًا للحسابات الفلكية، فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريًا، 354 يومًا، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية. ويولد هلال شهر جمادى الآخرة، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1442 هجريا الموافق 13 يناير (يوم الرؤية). ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 17 دقيقة، وفي الجزائر لمدة 20 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) . أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ( 9 – 29 دقيقة ) ، وبذلك تكون غرة شهر جمادى الآخرة 1442 هجريًا فلكيًا يوم الخميس 14 جانفي الجاري.

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