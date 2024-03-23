فقط في عالم الذكاء الاصطناعي يعود السياسي إلى منزله بهذه الطريقة (صور)

شفق نيوز/ بمواكب كبيرة من عشرات السيارات المصفحة وطرق مؤمنة مسبقاً ومدججة برجال أمن واستخبارات، وسيارة فارهة لا تخلو كذلك من التصفيح ووسائل الراحة والأمان تتوسط تلك المواكب، هكذا هي الصورة دائماً في طريقة انتقال رئيس دولة ما، من مكان لآخر، خاصة كبار الدول في العالم، فلا نرى جو بايدن، يركب سيارة أجرة من باب البيت الأبيض، ولا ينتقل فلاديمير بوتين من الكرملين رفقة زميل له في الوظيفة يوصله في طريقه.

ورغم الصورة المعروفة والفخمة والنمطية والتي يمكن أن نطلق عليها "الأبدية" في طريقة تعامل رؤساء الدول مع وسائل نقلهم، إلا أن للذكاء الاصطناعي رأيا آخر في ذلك الأمر.

فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لكبار قادة العالم وهم بين عامة الناس يستقلون قطارات المترو، فصورة نرى فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يأخذ قيلولة داخل أحد القطارات، وأخرى للرئيس الروسي بوتين، وهو يتوسط عدداً من الناس داخل المترو ويرتدي سترة عسكرية، وصورة أخرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يجلس على كرسي داخل المترو ببدلته الرئاسية، وغيرهم من رؤساء الدول مثل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والمستشارة الألمانية السابقة ميركل.