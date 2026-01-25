فقر الدم وآلام البطن قد تكون مؤشراً مبكراً لسرطان الجهاز الهضمي

شفق نيوز- متابعة

أفاد الدكتور سيرغي إيفانوف، أخصائي الأورام، بأن سرطانات الجهاز الهضمي تُعدّ من أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم، مشيراً إلى أن خطورتها تكمن في اكتشافها غالباً في مراحل متأخرة.

وأوضح إيفانوف أن "سرطان المعدة يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر أنواع السرطان انتشاراً، كما تُعدّ سرطانات البنكرياس والأمعاء الدقيقة والقولون من الأنواع الشائعة أيضاً، إلا أن أعراضها لا تكون واضحة في المراحل المبكرة".

وقال إيفانوف:"تكمن المشكلة في أن معظم الناس يعتمدون على الأعراض الواضحة، لكن في حالة أورام الجهاز الهضمي، لا تظهر هذه الأعراض عادةً إلا في المراحل المتقدمة من المرض".

وأشار إلى وجود علامات مبكرة قد ينتبه لها المرضى والأطباء، من أبرزها: فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، والذي قد يكون العرض الوحيد في المراحل المبكرة، وغالباً ما يُفسَّر على أنه إرهاق عام، وألم في الصدر أو ألم خفيف في أعلى البطن، خاصة بعد تناول الطعام، إضافة إلى حرقة المعدة، وقد يشير ذلك إلى أورام المعدة أو البنكرياس، فضلا عن آلام متكررة في البطن مصحوبة بتغيرات في عادات التبرز.

كذلك صعوبة في البلع وألم يمتد إلى الظهر في حالات سرطان المريء، وغالباً ما تظهر هذه الأعراض بعد نمو الورم بشكل ملحوظ، وأعراض عامة تشمل ارتفاعاً طفيفاً ومستمراً في درجة حرارة الجسم (حتى 37.3 درجة مئوية)، وضعفاً عاماً، وفقدان الوزن، وعلامات تسمم مثل الصداع.

وبيّن إيفانوف أن "ظهور الأعراض يعتمد بدرجة كبيرة على نوع السرطان ومكان نشأته"، موضحاً أن "أعراض سرطان القولون والمستقيم تختلف حسب موقع الورم، إذ تظهر متأخرة في القولون الأيمن، بينما تظهر في وقت أبكر في القولون الأيسر".

وأكد أن "الاعتماد على الأعراض وحدها غير كافٍ، لأن معظم الحالات تُكتشف أثناء الفحوصات الطبية الدورية".

وشدد إيفانوف على أن "التشخيص المبكر يعزّز فاعلية العلاج ويرفع فرص الشفاء، كما يتيح خيارات علاجية أوسع ويسهّل مسار العلاج"، داعياً إلى "إجراء فحوصات دورية، خاصة لمن يعانون من مشكلات في المعدة أو الأمعاء، أو لديهم تاريخ وراثي، أو أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي".