فقدت ذاكرتها.. نجمة أوكرانية شهيرة تتجول في شوارع تايلاند

شفق نيوز- متابعة

رصدت الأوكرانية يوليا ريوتوفا في تايلاند من دون مأوى، وهي تتجول في شوارع باتايا بحالة غير مستقرة.

ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية روسية، فإن ريوتوفا، البالغة من العمر 32 عاما، تعرضت لإصابة في الرأس يرجح أنها تسببت بفقدان ذاكرتها، حيث لم تعد تتذكر حتى اسمها.

وقد وثقت مقاطع مصورة تجولها في الجزيرة وهي ترتدي ملابس بسيطة وتلقي بعض اغراضها في حاويات القمامة، كما بدت بمظهر غير مرتب مع اهمال واضح للنظافة الشخصية.

وتعرف يوليا ريوتوفا، بظهورها سابقاً في برنامجي البيت 2 ودقيقة المجد، كما أنها حاصلة على لقب ماستر سبورت في أوكرانيا في الجمباز الايقاعي، وعملت كفنانة سيرك وقامت بجولات فنية في عدد من الدول، إضافة إلى عملها في مجال الترفيه ونشاطها عبر منصات المحتوى.

وفي الوقت الحالي، يحاول معارفها التواصل معها وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب البحث عن أقاربها، في ظل الغموض الذي يحيط بظروف حالتها الصحية والمعيشية في تايلاند.