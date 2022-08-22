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فضّلتْ (الاندومي) عليه.. موصلي عشريني يشكو: زواجنا لم يستمر 7 أشهر

Category: منوعـات

Date: 2022-08-22T17:18:24+0000
فضّلتْ (الاندومي) عليه.. موصلي عشريني يشكو: زواجنا لم يستمر 7 أشهر

شفق نيوز / يكشف شاب موصلي عشريني، اليوم الاثنين، عن طلاقه من زوجته بسبب إدمانها على أكلة (الاندومي) ، لافتا الى أن زواجهما لم يمضي عليه 7 اشهر.

ويقول أحمد البالغ من العمر (27) عاماً لوكالة شفق نيوز؛ إنه أنهى علاقته مع عروسه التي لم يمضِ على زواجه منها سوى 7 أشهر بسبب أكل الأندومي.

ويضيف الشاب العشريني أنه "منع زوجته من أكل (الأندومي) أكثر من مرة بسبب مضارها الصحية"، ولكنها لم تكن تستمع لكلامه"، مبينا أن "طليقته عانت صحياً مرتين خلال فترة زواجهما ورجح الطبيب أن أكلها للأندومي والتوابل الموجودة معها بكميات كبيرة وبصورة يومية هو السبب".

ويبين احمد انه "قد دخل في خلاف معها أكثر من مرة ولكنها لم تنصت إليه حتى حدث خلاف كبير بينهما وصل الى الشجار وخيرها بين البقاء معه وبين هذه الاكلة ولكنها طلبت الذهاب إلى منزل أهلها"، لافتاً الى أن "الطامة الكبرى هي والدتها التي وقفت في صفها، مما أوصلهما إلى طريق مسدود".

ويشير الشاب أحمد إلى انه ماضٍ بإجراءات الطلاق الرسمية بعد أن طلقها شفوياً قبل عدة أيام.

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