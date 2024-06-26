"فضيحة إنسانية في أمريكا".. زوجان يستعبدان أطفالهما بالتبني

شفق نيوز/ اتهم زوجان في ولاية وست فرجينيا الأمريكية بإهمال أطفالهما بالتبني من أصول إفريقية وإجبارهم على العمل العبودي وحبسهم في حظيرة.

ودفع دونالد راي لانتز (63 عاما) وجين كاي وايتفيذر (62 عاما) ببراءتهما في محكمة مقاطعة كاناوا في تهم متعددة، بما في ذلك الاتجار بالبشر لطفل قاصر، واستخدام طفل قاصر في العمل القسري، وإهمال الطفل مما خلق خطرا كبيرا لإصابة جسدية خطيرة أو الوفاة.

ويواجه الزوجان أيضا اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، من خلال استهداف الأطفال السود على وجه التحديد وإجبارهم على العمل بسبب عرقهم.

وقالت قاضية مقاطعة كاناوا، ماريكلير أكيرز، أن الأطفال "استخدموا بشكل أساسي كعبيد"، مستشهدة بلائحة الاتهام.

وتم القبض على الزوجين لأول مرة في أكتوبر 2023 بعد أن أدى فحص صحي إلى اكتشاف اثنين من أطفال الزوجين الخمسة المتبنين، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة و11 و14 و16 عاما، يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وفي بيان سابق قدمه للمحكمة، زعم وايتفيذر أن الحظيرة التي تم العثور فيها على الفتاتين البالغتين 14 و16 عاما كانت "ناديا للمراهقين" ونفت أن تكونا محبوستين فيها.

وتم العثور على فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات داخل المنزل الرئيسي قبل أن يعود لانتز إلى المنزل مع صبي يبلغ من العمر 11 عاما، وبعد ذلك، عادت وايت فيذر مع طفل يبلغ من العمر ست سنوات.

وتم تحديد الكفالة بمبلغ 500 ألف دولار لكل منهما، وتم تحديد موعد محاكمة الزوجين في 9 سبتمبر/ ايلول.