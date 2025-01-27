فضيحة جنسية تتسبب باستقالة مسؤولي قناة تلفزيونية كبرى

شفق نيوز/ تواجه إحدى القنوات التلفزيونية الكبرى في اليابان، "فضيحة جنسية" تسببت باستقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها، اليوم الاثنين.

وتعرضت قناة "فوجي تي في" التلفزيونية اليابانية الخاصة لفضيحة أدت إلى استقالة رئيس القناة كويتشي ميناتو ورئيس مجلس الإدارة شوجي كانوه من منصبيهما، وترتبط هذه الفضيحة بالمذيع السابق ماساهيرو ناكاي، الذي تعرض لاتهامات بالاعتداء الجنسي أثارت غضبا وأدت إلى هروب المعلنين.

ممارسة عمل فاضح مقابل 580 ألف دولار

وتعرضت قناة "فوجي تي في"، لضغوط متزايدة منذ أن اتهمت إحدى الصحف الشعبية المؤثرة ماساهيرو ناكاي (52 عاما) في أواخر كانون الأول/ديسمبر بإجبار امرأة على ممارسة فعل فاضح من دون موافقتها في عام 2023، في خطوة تشكل اعتداء جنسيا.

كما ذكرت الصحيفة الشعبية أنه دفع للمرأة 90 مليون ين (حوالى 580 ألف دولار) لتسوية ما وصفته وسائل إعلام محلية أخرى بحذر بأنه "سوء سلوك جنسي".

"لم أستخدم العنف"

من جانبه، أعلن ماساهيرو ناكاي الخميس الماضي أنه سينهي مسيرته المهنية، بعد إلغاء برامجه ومواجهته لانتقادات متزايدة. وقال "أنا المسؤول الوحيد"، مقدما "اعتذاره الصادق" للمرأة المعنية.

وفي وقت سابق من كانون الثاني/يناير، أصدر بيانا قال فيه إن ما تم الإبلاغ عنه "مجاف للحقيقة". وأكدت الوكالة الفنية التي يتعاون معها لوسائل الإعلام اليابانية أن النجم "لم يستخدم القوة أو يمارس العنف أبدا".

وكان هذا المغني السابق في فرقة الفتيان "سماب" SMAP في التسعينيات شخصية محبوبة على شاشة التلفزيون.

"تحقيق داخلي"

في مؤتمر صحافي خُصص لعدد قليل من وسائل الإعلام المختارة في 17 كانون الثاني/يناير، رفض رئيس القناة المستقيل الإجابة على العديد من الأسئلة، مشيرا إلى تحقيق داخلي جديد أجرته لجنة تضم موظفين في تلفزيون فوجي، وبالتالي ليس موكلا بالكامل إلى هيئات مستقلة.

بدورها، نفت الشركة أيضا تقارير صحافية تفيد بأن موظفين في القناة نظموا الأمسية التي التقى فيها ماساهيرو ناكاي بالمرأة، في منزل النجم. وقد أثار ذلك موجة جديدة من الانتقادات.

وكانت شركة "رايزنغ صن" التابعة لصندوق الاستثمار الأميركي "دالتون إنفستمنت" والمساهم الرئيسي في "فوجي ميديا"، قد دعت إلى إجراء تحقيق من لجنة مستقلة.

وقالت "رايزنغ صن" في رسالة مفتوحة "هناك إخفاقات جسيمة للحوكمة داخل مجموعة فوجي ميديا القابضة (الشركة الأم لقناة فوجي تي في). والآن، من الواضح أن الغضب الذي أثارته هذه الإخفاقات لن يزول".

انسحاب للمعلنين.. وأسهم القناة تنخفض

وسرعان ما بدأ المعلنون في الانسحاب من القناة، إذ سحبت أكثر من خمسين شركة، بما في ذلك تويوتا وماكدونالدز، إعلاناتها.

وانخفضت أسهم "فوجي ميديا"، الشركة القابضة التي تسيطر على قناة "فوجي تي في"، بأكثر من 10% الخميس في بورصة طوكيو بعد أن أعلن ناكاي اعتزاله الفن.

وأحدث ذلك اهتزازا في التوازن الاقتصادي لقناة فوجي التلفزيونية، إحدى شركات البث الخاصة الكبرى في اليابان.

هذا وحصلت قناة فوجي التلفزيونية على أعلى معدلات المشاهدة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين بفضل برامجها الكوميدية والغنائية، بالإضافة إلى المسلسلات التلفزيونية.

اتهامات جنسية

تأتي هذه الفضيحة بعد أن اعترفت إمبراطورية فرق الفتيان الأميركية "جوني أند أسوسييتس" Johnny & Associates، التي كانت "سماب" تحت قيادتها لفترة طويلة، في عام 2023 باتهامات اعتداء جنسي منسوبة لمؤسسها الراحل.

وكان قطب الموسيقى جوني كيتاغاوا، الذي توفي عن 87 عاما في عام 2019، يعتدي جنسيا على مدى عقود على مراهقين وشباب كانوا يبحثون عن الشهرة.