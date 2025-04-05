فضيحة تهز هوليوود..   الاستغلال الجنسي يلاحق  فان دام

شفق نيوز/ يواجه نجم أفلام الحركة الشهير جان كلود فان دام، اتهامات مثيرة للجدل في رومانيا تتعلق بالاستغلال الجنسي لضحايا شبكة الاتجار بالبشر.

التقارير الواردة تشير إلى أن الممثل البلجيكي البالغ من العمر 64 عامًا متهم بإقامة علاقات جنسية غير مشروعة مع خمس نساء رومانيات كن ضحايا لعصابة إجرامية، يقودها رجل الأعمال الروماني موريل بوليا، الذي يُقال إنه يدير وكالة عارضات أزياء مشبوهة.

وفقًا للشكوى الجنائية المقدمة إلى المديرية الرومانية للتحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب (DIICOT)، تم تقديم النساء الخمس "كهدية" لفان دام خلال مهرجان كان السينمائي في فرنسا، حيث كن يعملن كعارضات أزياء في رومانيا.

وأكد المحامي أدريان كوكوليس، ممثل إحدى الضحايا، أن النساء كن في وضع اجتماعي واقتصادي صعب، وأن فان دام كان على علم مسبق باستغلالهن من قبل الشبكة الإجرامية، مدعومًا بشهادات شهود عيان.

تأتي هذه القضية في إطار تحقيق روماني موسع بدأ في عام 2020 حول شبكة بوليا المتورطة في الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات جنسياً.

ونظرًا لأن الواقعة حدثت في فرنسا، فإن التحقيقات تتطلب موافقة محكمة النقض الفرنسية لنقل القضية إلى رومانيا، حيث قد يتم استدعاء فان دام للإدلاء بشهادته.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي فان دام أو من DIICOT بشأن هذه الاتهامات.

يذكر أن فان دام، الذي وُلد عام 1960، يُعد من أبرز نجوم أفلام الأكشن في التسعينيات مثل "بلودسبورت" و"يونيفرسال سولجر"، قبل أن ينتقل إلى مجال الإخراج.