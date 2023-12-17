أفضل 10 مدن سياحية في العالم

شفق نيوز/ تصدرت العاصمة الفرنسية باريس مدن العالم مجدداً كأفضل وجهة سياحية، وفقاً للقائمة السنوية لشركة أبحاث السوق Euromonitor.

وبحسب شبكة "CNBC عربية" الاقتصادية، فإن القائمة تشمل 100 مدينة على مستوى العالم، ويصدر التصنيف استناداً إلى 55 معياراً ضمن 6 قوائم، وهي أداء الأعمال والاقتصاد، والسياحة، والبنية التحتية السياحية، والسياسة السياحية والجاذبية، والصحة والسلامة والاستدامة.

وانضمت العاصمة اليابانية طوكيو لقائمة أفضل 10 مدن للزيارة في العالم لأول مرة على الإطلاق وذلك بدعم من التطورات في البنية التحتية للسياحة.

كما أسهم ضعف الين الياباني الذي تراجع بحوالي 14% أمام الدولار هذا العام في جذب السياح إلى المدينة وتعزيز معدل الإشغال في الفنادق.

وتواجدت 5 مدن يابانية بالقائمة وهم طوكيو وأوساكا وكيوتو وسابورو وفوكوكا.

فيما سيطرت الدول الأوروبية على القائمة، وسط تواجد 7 مدن في القائمة التي تضم أول 10 مراكز، و63 مدينة بالقائمة الكبرى، ويرجع ذلك إلى التحضر سريع الخطى وتبني التكنولوجيا على نطاق واسع.

ومع ذلك شهدت المدن الآسيوية تحسناً كبيراً، مقارنة بالتصنيف الصادر العام الماضي.

وإليك ترتيب المدن:

1- باريس - فرنسا

2- دبي - الإمارات

3- مدريد - إسبانيا

4- طوكيو - اليابان

5- أمستردام - هولندا

6- برلين - ألمانيا

7- روما - إيطاليا

8- نيويورك سيتي - أميركا

9- برشلونة - إسبانيا

10- لندن - المملكة المتحدة