أفضل وجهات السفر حول العالم في 2023

شفق نيوز/ رشحت "ناشيونال جيوغرافيك"، أفضل الوجهات السياحية في العالم ‏لمن يتطلعون للاستكشاف في العام الجديد 2023، وشملت الدول المرشحة العديد من ‏الوجهات الشهيرة كمدن أميركية وأوروبية، كما تضمنت أيضاً دولة عربية.‏

وصنفت "ناشونال جيوغرافيك" ترشيحاتها إلى 5 فئات هي العائلية، والمغامرة، ‏والثقافة، والطبيعة، والمجتمع، وكشفت عن أفضل وجهات لكل فئة.‏

أولاً: السياحة العائلية:

تم تصنيف سويسرا وكولومبيا من بين أفضل وجهات السفر للرحلات العائلية ‏الموصى بها، حيث تتمتع سويسرا شبكة مواصلات عامة ومواقع ترفيهية وطبيعية ‏خلابة، في حين تتميز كولومبيا بتنوعها البيولوجي الغني.

ثانيا: المغامرة:

من أجل الاستمتاع برحلات سياحية للمغامرة، توصي ناشونال جيوغرافيك بزيارة ‏النمسا ونيوزلندا وبيرو خلال عام 2023 وما بعده.

وينفق المسؤولون في بيرو 260 مليون دولار لبناء تلفريك لتسهيل الوصول إلى ‏أنقاض الإنكا جنوب البلاد، كما تم ترشيح النمسا أيضاً لما تتميز به من رياضة ‏تسلق جبال الألب.‏

ثالثاً: الثقافة:

رشحت للوجهات السياحية الثقافية مصر وإيطاليا وولاية كارولاينا الجنوبية في ‏أميركا، على سبيل المثال، تعيد الحكومة الإيطالية إحياء طريق ‏Appian‏ الذي يمتد ‏‏360 ميلاً من العاصمة روما إلى جنوب البلاد.‏

وتعد مصر أيضاً من بين الوجهات الثقافية المفضلة للسفر خاصة مع استعداد ‏القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم مقبرة الملك تون عنخ آمون.‏

رابعاً: الطبيعة:

للامتزاج مع المناظر الطبيعية، رشحت دول من بينها بوتسوانا واسكتلندا وكذلك ‏متنزه ‏Big Bend‏ الوطني في ولاية تكساس الذي يجذب المهتمين بالطيور والحياة ‏البرية.‏

خامساً: السياحة المجتمعية:

رشحت ناشونال جيوغرافيك اليونان وميلووكي من بين المواقع السياحية المجتمعية ‏حيث تتميز بالجهود التي يقودها المجتمع لتعزيز البيئة والاستدامة.‏