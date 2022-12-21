أفضل وجهات السفر حول العالم في 2023
شفق نيوز/ رشحت "ناشيونال جيوغرافيك"، أفضل الوجهات السياحية في العالم لمن يتطلعون للاستكشاف في العام الجديد 2023، وشملت الدول المرشحة العديد من الوجهات الشهيرة كمدن أميركية وأوروبية، كما تضمنت أيضاً دولة عربية.
وصنفت "ناشونال جيوغرافيك" ترشيحاتها إلى 5 فئات هي العائلية، والمغامرة، والثقافة، والطبيعة، والمجتمع، وكشفت عن أفضل وجهات لكل فئة.
أولاً: السياحة العائلية:
تم تصنيف سويسرا وكولومبيا من بين أفضل وجهات السفر للرحلات العائلية الموصى بها، حيث تتمتع سويسرا شبكة مواصلات عامة ومواقع ترفيهية وطبيعية خلابة، في حين تتميز كولومبيا بتنوعها البيولوجي الغني.
ثانيا: المغامرة:
من أجل الاستمتاع برحلات سياحية للمغامرة، توصي ناشونال جيوغرافيك بزيارة النمسا ونيوزلندا وبيرو خلال عام 2023 وما بعده.
وينفق المسؤولون في بيرو 260 مليون دولار لبناء تلفريك لتسهيل الوصول إلى أنقاض الإنكا جنوب البلاد، كما تم ترشيح النمسا أيضاً لما تتميز به من رياضة تسلق جبال الألب.
ثالثاً: الثقافة:
رشحت للوجهات السياحية الثقافية مصر وإيطاليا وولاية كارولاينا الجنوبية في أميركا، على سبيل المثال، تعيد الحكومة الإيطالية إحياء طريق Appian الذي يمتد 360 ميلاً من العاصمة روما إلى جنوب البلاد.
وتعد مصر أيضاً من بين الوجهات الثقافية المفضلة للسفر خاصة مع استعداد القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم مقبرة الملك تون عنخ آمون.
رابعاً: الطبيعة:
للامتزاج مع المناظر الطبيعية، رشحت دول من بينها بوتسوانا واسكتلندا وكذلك متنزه Big Bend الوطني في ولاية تكساس الذي يجذب المهتمين بالطيور والحياة البرية.
خامساً: السياحة المجتمعية:
رشحت ناشونال جيوغرافيك اليونان وميلووكي من بين المواقع السياحية المجتمعية حيث تتميز بالجهود التي يقودها المجتمع لتعزيز البيئة والاستدامة.