أفضل هواتف الاندرويد.. Vivo  يطلق (X100 Pro) بـ"أداء ممتاز" مع الانترنت

شفق نيوز/ كشف Vivo رسمياً، اليوم الخميس، عن هاتف X100 Pro الذي حصل على مواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل هواتف أندرويد على الإطلاق.

ويتمتع الهاتف الجديد بأداء ممتاز وسرعة عالية في التعامل مع البيانات وشبكات الإنترنت بفضل معالج Mediatek Dimensity 9300 المطور و ذواكر الوصول العشوائي التي أتت بسعة 12 و16 غيغابايت، كما حصل على ذواكر تخزين داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت، وجهّز بمعالج رسوميات Cortex-A720.

وجاء بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا.

Video Player

أما هيكله فحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68، وأتى بأبعاد (164.1/75.3/8.9) ملم، ووزنه 221 غ.

والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 8K، فيها عدسة للتصوير العريض وتقنيات للتصوير الثلاثي الأبعاد، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وأنظمة GPS و GLONASS و BDS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.